OL : Léo Dubois pris de vitesse sur tous les terrains

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Désormais devancé par le jeune Malo Gusto, Léo Dubois n’est pas retenu par l’Olympique Lyonnais. Le latéral droit expérimenté envisage donc un départ cet été. Mais les clubs prêts à l’accueillir ne sont pas nombreux.

La mauvaise période de Léo Dubois n’est visiblement pas terminée. Souvent décevant dans ses performances la saison dernière, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais s’est vite retrouvé dans le viseur des supporters. Le capitaine des Gones a même perdu sa place en équipe de France, avant de voir le jeune Malo Gusto lui voler la vedette en club. Une hiérarchie actée par la direction qui a publiquement annoncé que Léo Dubois ne serait plus titulaire s’il devait rester la saison prochaine. Autrement dit, l’ancien joueur du FC Nantes n’est clairement pas retenu.

Sans grande surprise, Léo #Dubois ne sera plus le capitaine de l'OL la saison prochaine.



Peter #Bosz donnera le brassard à un autre joueur à l'issue des matchs de préparation. pic.twitter.com/mBlYovgMvk — Inside Gones (@InsideGones) July 7, 2022

Le message est bien passé puisque le Lyonnais sous contrat jusqu’en 2024 envisage un départ cet été. Seulement voilà, les équipes prêtes à l’accueillir ne sont pas nombreuses. On a notamment évoqué l’intérêt de plusieurs pensionnaires de Serie A. Mais d’après nos confrères de But, la Fiorentina et la Lazio Rome n’ont lancé aucune démarche concrète. Seul Fulham s’est réellement manifesté pour le recruter. Mais les Cottagers n’ont proposé qu’un simple prêt alors que Lyon préfère transférer son latéral droit.

Sidibé préféré à Dubois

Le club anglais aurait pu revenir à la charge avec une offre plus intéressante. Mais Léo Dubois, victime de la concurrence en club et en sélection, la subit maintenant sur le marché des transferts. En effet, les dirigeants de Fulham se tournent désormais vers le Français Djibril Sidibé. Il faut dire que l’ancien Monégasque, en plus de sa polyvalence, présente l’avantage d’être libre de tout contrat. Encore une mauvaise nouvelle pour le Lyonnais condamné à quitter le club rhodanien pour regagner les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2022.