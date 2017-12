OL : Dubois à Lyon au mercato ? Bertrand Latour lâche un gros scoop !

Dans : OL, OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé à Marseille il y a quelques jours, Léo Dubois aurait finalement trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais.

C’est tout du moins ce qu’affirmait Presse-Océan lundi, expliquant que le capitaine nantais, en fin de contrat dans six mois, avait opté pour le défi rhodanien. En conférence de presse mardi, Bruno Genesio a calmé tout le monde, expliquant qu’il n’avait « pas d’information » au sujet de l’éventuelle arrivée du latéral droit du FC Nantes dans la capitale des Gaules. Journaliste pour RTL et chroniqueur dans L’Equipe du Soir, Bertrand Latour a également livré quelques informations dans ce dossier. Selon lui, il n’y a (pour l’heure) aucun accord entre Léo Dubois et l’OL. Par ailleurs, Marseille ne serait pas intéressé « plus que ça » par l’homme de base de Claudio Ranieri en Loire-Atlantique.

« Concernant Léo Dubois, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Concernant l’OM, ce qui a été dit est faux puisque Marseille est content de Sakaï et Bouna Sarr est bon quand il joue à ce poste donc ils ont déjà deux joueurs performants en latéral droit. Concernant l’OL, c’est totalement prématuré d’annoncer un accord avec Léo Dubois. Pour l’heure, rien n’est fait avec personne et je le répète, l’OM n’est pas plus intéressé que ça » a lâché le journaliste, visiblement sûr de ses informations. Pour l’heure, le joueur n’a pas encore communiqué au sujet de son avenir, ce dernier ayant le souci de ne pas se mettre les supporters du FC Nantes à dos, six mois avant son départ…