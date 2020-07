OL : Juninho a déjà des concurrents XXL pour Facundo Pellistri

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais souhaite recruter Facundo Pellistri, mais le jeune attaquant de Penarol suscite un gros intérêt en Europe.

Du haut de ses 18 ans, Facundo Pellistri a déjà tapé dans l’œil de nombreux recruteurs européens, l’ailier droit du club de Penarol étant considéré comme une valeur montante en Uruguay. On l’a appris samedi, l’Olympique Lyonnais s’est lancé dans ce dossier, Juninho appréciant énormément le profil du natif de Montevideo, lequel a l’avantage d’avoir la double nationalité uruguayenne et espagnole, ce qui est évidemment une bonne chose. Pour obtenir un accord avec Penarol, Jean-Michel Aulas devra signer un chèque de 9ME, ses homologues sud-américains ne souhaitant pas brader leur attaquant, dont la clause libératoire est considérée comme non-négociable. Et elle pourrait l’être d’autant moins que d’autres clubs européens, et non des moindres, ont également un œil sur Facundo Pellistri.

Outre Manchester United et Newcastle, dont l’intérêt avait été dévoilé par la presse de Montevideo, le Daily Mail confirme qu’en plus des deux clubs anglais, le Real Madrid et l’Atlético Madrid sont également attentifs au cas Facundo Pellistri. De solides concurrents pour l’Olympique Lyonnais et Juninho, même si pour l’instant personne n’a fait d’offre au club managé par Diego Forlan. L'OL a donc encore toutes ses chances pour recruter le jeune ailier, mais la bataille s'annonce rude si les autres clubs évoqués se lancent dans cette opération.