OL : Domenech écoeuré par la polémique anti-Nabil Fekir

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

La célébration de Nabil Fekir après le cinquième but de l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard a fait exploser de rage des supporters de l'AS Saint-Etienne déjà bien énervés par le scénario catastrophe de cette rencontre. Et le capitaine de l'OL a forcément été placé au coeur d'une polémique, l'envahissement du terrain suite à son geste ayant provoqué l'interruption pendant plus de 30 minutes de la rencontre.

Si certains accusent Nabil Fekir d'avoir bêtement mis de l'huile sur le feu, Raymond Domenech estime lui qu'il est un peu pathétique que ce soit le joueur de l'OL qui soit critiqué, plus que les supporters entrés en force sur la pelouse du Chaudron. « C’est un derby. Et si le mec ne peut plus chambrer l’adversaire dans un derby...si ça avait été l’inverse c’était pareil. Mais si on accepte que les supporters puissent entrer sur le terrain et que le problème se déplace sur le joueur et pas sur les supporters (...) Déjà comment ils ont pu entrer autant de fumigènes dans la tribune, comment ils ont pu descendre sur le terrain alors qu’il y avait les stadiers devant...A un moment faut se poser les vraies questions et il faut arrêter de mettre toujours la responsabilité sur les joueurs. Sur les terrain, les joueurs chambrent, se font insulter sans réagir, alors les supporters n’ont pas à descendre sur le terrain quand ils se font chambrer aussi. S’ils ne sont pas contents, qu’ils partent », a expliqué, sur la Chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur national, supporter confirmé de l'Olympique Lyonnais.