OL : Memphis Depay, le meilleur renfort de Lyon au mercato

Memphis Depay a rendu une copie de toute beauté contre le Celtic, ce qui a rappelé que son absence sur blessure a coûté cher à l'Olympique Lyonnais.

A l’heure où les supporters de l’Olympique Lyonnais voient de jeunes joueurs quitter l’OL, Memphis Depay est tout de même une bonne raison d’avoir le moral. Car à deux semaines de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, et à trois semaines du choc contre la Juventus en Ligue des champions, l’attaquant néerlandais a démontré samedi contre le Celtic qu’il avait retrouvé toutes ses qualités. Oubliée sa grave blessure au genou le 15 décembre 2019 contre Rennes, Memphis Depay a réellement dopé l’attaque lyonnaise contre les Écossais, confirmant ce que l’on avait déjà vu, la réussite en moins, contre les Rangers. Même si on ne peut pas réécrire l’histoire de la saison de Ligue 1, on peut tout de même penser qu’avec lui, l’Olympique Lyonnais aurait fini à un meilleur classement. Bref, ce qui est certain, c’est que le retour de Memphis Depay se fait au meilleur des moments pour l’équipe de Rudi Garcia.

D’autant plus qu’après la victoire face au club écossais, Memphis Depay a reconnu qu’il se sentait déjà très en forme et prêt à défier le Paris Saint-Germain et la Juventus. « Je suis très fatigué après six mois sans jouer, mais j’ai besoin de cela pour être dans de bonnes conditions. Au départ j’avais travaillé pour disputer l’Euro avec les Pays-Bas, mais ça va payer maintenant. Si je suis prêt pour la finale contre le PSG ? Oui je suis prêt. J'ai joué mon premier match il y a trois semaines, je travaille dur. Maintenant, je travaille beaucoup pour les playoffs contre la Juventus en Ligue des champions et je suis heureux de pouvoir rejouer », a confié Memphis Depay qui est un vrai renfort de poids pour Lyon avant deux rencontres décisives.