OL ‍: Direction la sortie, aucun suspense dans le dossier Cherki

Par Hadrien Rivayrand

Cet hiver sur le marché des transferts, l'OL a fait fort en faisant venir de nombreux joueurs. Le temps de jeu de Rayan Cherki pourrait donc être impacté par ces arrivées, mais sa cote au mercato n'est pas si catastrophique que présentée cet hiver.

L'OL compte bien repartir de l'avant en Ligue 1 et ce, le plus rapidement possible. La récente victoire dans l'Olympico face à l'OM a redonné beaucoup de confiance aux fans mais aussi aux joueurs. Cependant, Pierre Sage devra faire des choix forts et les places seront chères dans le onze de l'Olympique Lyonnais. Dans le secteur offensif, des joueurs de talent comme Malick Fofana ou encore Gift Orban ont débarqué. Le temps de jeu de Rayan Cherki n'est donc plus autant assuré qu'auparavant. Contre l'OM, le jeune Rhodanien n'est d'ailleurs pas rentré. En interne, une vente est de plus en plus souhaitée le concernant, alors qu'assez peu de clubs étaient intéressés au mois de janvier pour le récupérer, malgré le fait que son contrat expire en juin 2025.

Cherki, du beau monde intéressé

L'été prochain, les équipes européennes à vouloir Rayan Cherki seront bien plus nombreuses si l'on en croit les informations d'Ekrem Konur. L'expert mercato a en effet indiqué ces dernières heures sur son compte X que le Napoli, la Juve, West Ham, Crystal Palace et Fulham continuaient de vouloir recruter Cherki l'été prochain. Pour lâcher sa pépite, il se dit que l'OL demandera un prix d'environ 30 millions d'euros. D'après le FulhamFanNews, le club londonien avait transmis une offre de 41 millions pour recruter Rayan Cherki en toute fin de mercato hivernal. Offre refusée même si le montant parait assez fou. Mais les choses seront différentes l'été prochain et le joueur de 20 ans n'aura plus qu'une année de contrat. L'OL ou l'étranger, Rayan Cherki aura l'embarras du choix même si la tendance n'est pas à continuer l'aventure alors que Lyon monte en puissance et parvient à sortir des matchs intéressants quand il n'est pas sur le terrain.