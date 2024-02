L’OL a trouvé son futur club, Cherki ne va pas aimer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Resté sur le banc face à l’Olympique de Marseille (1-0) dimanche, Rayan Cherki se dirige vers un départ cet été. L’Olympique Lyonnais ne retiendra sûrement pas son milieu offensif et prévoit déjà des négociations avec un pensionnaire de Premier League.

La situation se complique sérieusement pour Rayan Cherki. Titulaire sous les ordres de Laurent Blanc en début de saison, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a changé de statut. L’actuel entraîneur Pierre Sage le considère comme un simple remplaçant, surtout depuis les arrivées de nouveaux concurrents pendant le mercato hivernal. La preuve lors de l’Olympico dimanche soir puisque Rayan Cherki a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. Une première pour le jeune talent de 20 ans cette saison.

Fulham line up summer transfer move for Lyon star Rayan Cherki after failing with £35m bid in January | @reluctantnicko https://t.co/5bZehY15gc pic.twitter.com/mSPknAVrSA — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 5, 2024

De quoi s’interroger sur son avenir au club rhodanien. Cet hiver, l’Olympique Lyonnais aurait pu le pousser vers la sortie. Fulham a effectivement tenté une approche, sans transmettre une offre concrète d'après L'Equipe, peut-être parce que le meneur de jeu ne souhaitait pas bouger cet hiver. Mais selon les informations du Sun, les Cottagers pourraient bien revenir à la charge. Nos confrères indiquent que les deux formations ont prévu de reprendre contact pour Rayan Cherki. Il faut dire que l’international Espoirs tricolore semble se diriger vers un départ inévitable.

Cherki n'intéresse plus les grands clubs

Son contrat expire en 2025 et une prolongation n’est pas d’actualité. Pour éviter de le perdre sans indemnité l’année prochaine, la direction lyonnaise va donc tenter de le transférer cet été. Une situation qui n’a sûrement pas échappé à Fulham. Reste à savoir si Rayan Cherki accepterait l’idée de rejoindre l’actuel 13e de Premier League. Lui qui intéressait encore des clubs comme le Paris Saint-Germain et Chelsea il n’y a pas si longtemps. Manifestement, ses récentes performances et son comportement ont fait chuter sa cote sur le marché des transferts.