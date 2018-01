OL : Deux signatures de prestige déjà officialisées par l'OL

Dans : OL, Mercato.

En ce premier jour du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais a frappé vite et fort en ce qui concerne son équipe féminine. En effet, l'OL a annoncé les signatures conjointes d’Amandine Henry et Morgan Brian.

Amandine Henry, récente championne des Etats-Unis avec Portland, revient dans un club où elle a tout gagné, et l'internationale tricolore s'est engagée pour trois ans et demi avec l'Olympique Lyonnais. Concernant Morgan Brian, il s'agit d'une star US du football féminin, cette milieu de terrain de 24 ans ayant été championne du monde avec les Etats-Unis en 2015. Elle s'est engagée jusqu'en 2020. L'OL s'est évidemment félicité de cette double signature. « L’Olympique Lyonnais se réjouit de ces arrivées qui confirme la volonté du club de constituer un effectif de haut niveau alliant l’expérience des meilleures joueuses mondiales à la jeunesse des talents de demain dont certaines issues de l’Academy à l’image de Selma Bacha qui a fait ses débuts cette saison à seulement 16 ans », rappelle le club de Jean-Michel Aulas.