OL ‍: Deux renforts sont dans l'avion vers Lyon ‍!

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'aura pas longtemps à attendre ses deux premiers renforts du mercato d'hiver. Lucas Perri et Adryelson arrivent à l'OL pour la reprise de l'entraînement.

Pierre Sage retrouvera ses joueurs dès dimanche, l’Olympique Lyonnais ayant donné rendez-vous au dernier jour de l’année 2024 pour la reprise de l’entraînement après la courte pause hivernale. Pour cette reprise en douceur, l’entraîneur de l’OL pourrait avoir deux nouvelles têtes dans son vestiaire, puisque Lucas Perri et Adryelson sont désormais attendus dans la capitale des Gaules où les deux joueurs brésiliens vont s’engager après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Le média sportif O Globo révèle que Botafogo, club qui appartient à John Textor, a donné le feu vert pour que le gardien de but et son coéquipier défenseur central prennent l'avion vers Lyon.

Perri et Adryelson attendus dans les 48h à Lyon

⚠️ MARTELO BATIDO!



Botafogo concretiza as vendas do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Lyon, da França.



O clube carioca vai receber 20 milhões de euros pelos jogadores.



🗞️ @geglobo pic.twitter.com/Atli85gGYw — Esporte+ (@esportemaiss) December 28, 2023

À en voir les réactions des supporters de Botafogo suite à l'annonce des départs de Lucas Perri et Adryelson, ce n'est pas la déprime totale, le prix de 20 millions d'euros évoqué pour cette opération étant même considéré comme « une bonne affaire » pour le club brésilien qui partage son propriétaire avec l'Olympique Lyonnais. A priori, Perri ne sera pas tout de suite un concurrent d'Anthony Lopes, gardien de but numéro 1 et qui va le rester, de l'OL. Mais Adryelson pourrait vite être titularisé par Pierre Sage dans un secteur où Lyon n'a pas réellement brillé depuis le début de la saison de Ligue 1, même si le club rhodanien reste sur trois clean sheets avant la trêve.