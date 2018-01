OL : Deux pistes pour Yanga-Mbiwa, qui a fait son choix au mercato

Dans : OL, Mercato.

Très peu utilisé en première partie de saison, Mapou Yanga-Mbiwa a bien compris qu’il ne faisait pas partie des plans de Bruno Genesio, qui ne l’a sorti des tribunes que pour trois matchs cette saison. Tout comme Clément Grenier, il a été invité à se trouver un nouveau club, et les recherches avancent à 10 jours de la fin du mercato. En effet, selon nos informations, le défenseur central a récemment été en contact avec Fulham, qui le suit depuis plusieurs années, et voit là une occasion de se rappeler à son bon souvenir.

Toutefois, l’opportunité de jouer pour les Cottagers en D2 anglaise ne semble pas séduire plus que cela l’ancien joueur de Montpellier, qui a répondu beaucoup plus favorablement à des premiers contacts avec un club chinois qui n’a pas encore révélé. Si les négociations venaient à aboutir, l’OL pourrait très rapidement voir arriver une offre pour son défenseur central encore sous contrat jusqu’en juin 2020, et qui possède toujours un salaire important. Cette opportunité chinoise pourrait tout de même permettre à tout le monde de s’y retrouver, y compris l’OL, qui est prêt à laisser filer Clément Grenier gratuitement, mais pas Mapou Yanga-Mbiwa.