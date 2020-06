OL : Deux outsiders et un grand favori pour Traoré ?

Dans : OL.

Auteur d’une saison décevante à Lyon avec seulement un but marqué, Bertrand Traoré a de bonnes chances de quitter le Rhône au mercato.

Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembélé… et Bertrand Traoré ? Les départs risquent d’être nombreux dans le secteur offensif de l’OL au cours des prochaines semaines. Et pour cause, le club rhodanien sera dans l’obligation de dégraisser en cas de non-qualification en coupe d’Europe. L’OL ayant l’intention d’utiliser massivement Jeff Reine-Adelaïde, Karl Toko-Ekambi ou encore Rayan Cherki, il est clair que certains ailiers devront s’en aller. Martin Terrier pourrait être concerné, tout comme Maxwel Cornet. Mais la priorité en interne est de trouver une porte de sortie à Bertrand Traoré, dont l’irrégularité a fatigué le board lyonnais.

Le Betis favori pour recruter Traoré ?

L’ancien joueur de Chelsea et de l’Ajax Amsterdam ne devrait pas trop peiner à trouver un nouveau point de chute. Car malgré des statistiques en baisse depuis deux ans, son profil de joueur très technique et assez rapide plait encore beaucoup en Europe. Selon les informations obtenues par Foot Mercato, l’attaquant de 24 ans est dans le viseur du Betis Séville, qui aimerait associer le Burkinabé à Nabil Fekir, son ancien partenaire à l’OL. Le club andalou semble le plus chaud dans ce dossier, mais Bertrand Traoré dispose également d’autres sollicitations. En Allemagne, le Bayer Leverkusen apprécie son profil tandis qu’en Angleterre, les Magpies de Newcastle gardent un œil sur lui. Reste maintenant à voir quel club raflera la mise et surtout, quelles seront les exigences de Jean-Michel Aulas avec un joueur si irrégulier, recruté 10 ME en provenance de Chelsea. En trois saisons pleines, le natif de Bodo-Dioulasso a inscrit 21 buts en 87 matchs dans la capitale des Gaules.