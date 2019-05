OL : Deux départs au mercato, Aulas roi de la fake news

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En marge de la victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi à Nîmes, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il y aurait au maximum deux départs au sein de l'effectif mis à la disposition de Sylvinho, précisant même que Nabil Fekir bénéficiait d'un bon de sortie. Ce qui réduisait donc la liste des joueurs vendus à un seul élément en plus du champion du monde. Alors que le duo Juninho-Sylvinho sera officiellement présenté mardi à Lyon, Nicolas Puydebois est lui persuadé que le président de l'OL a balancé cette information en sachant pertinemment qu'elle ne tenait pas debout.

Car pour l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, les départs seront beaucoup plus nombreux. « Les propos de Jean-Michel Aulas ? Je n’y crois pas une seule seconde ! Il nous avait déjà annoncé deux mondialistes la saison dernière, on les attend toujours. Il y a beaucoup trop de joueurs qui sont convoités par de très grands clubs pour affirmer qu’il n’y aura que deux départs, outre celui de Nabil Fekir, qui a un bon de sortie. Je pense que Juninho va avoir un gros travail aussi bien dans la conservation de l’effectif actuel, que pour faire venir de nouveaux joueurs. A mon avis, on s’oriente plus vers trois ou quatre départs, sans compter Fekir », prévient, sur Olympique-et-Lyonnais.com, un Nicolas Puydebois convaincu que le président de l'OL bluffe.