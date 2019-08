OL : Des titres et une forme du tonnerre, Jean Lucas s'enflamme

Dans : OL, Ligue 1.

Pour ses premiers pas à la tête de l’Olympique Lyonnais, Sylvinho n’a pas vraiment marqué des points auprès des suiveurs.

Alors que son équipe essaye de jouer proprement, le club rhodanien peine à proposer un contenu de qualité durant cette préparation estivale. Même si la victoire contre Arsenal lors de l’Emirates Cup (2-1) a quelque peu sauvé les meubles en termes de résultats, l’OL de Sylvinho a surtout perdu trois fois. Malgré tout, une recrue a profité de l’été pour se montrer à son avantage. Si Thiago Mendes a affiché un joli visage, c’est plutôt Jean Lucas qui surprend. Titulaire au poste de relayeur droit dans le 4-3-3 de Sylvinho, le Brésilien a la lourde tâche de succéder à Tanguy Ndombele, parti à Tottenham. Une mission que le joueur de 21 ans, recruté à Flamengo pour 8 ME, prend avec plaisir.

« C’est la meilleure pré-saison que j’ai eu depuis que je suis pro. Je suis très heureux à Lyon, j'ai déjà remporté un tournoi contre Arsenal et j'espère que c'était le premier d'une longue liste. Il existe des différences entre le football brésilien et européen. Mais je cherche à m'adapter le plus rapidement possible, pour réussir de grandes choses avec Lyon. Juninho et Sylvinho ? Ils m'aident beaucoup au quotidien. Ce sont des exemples. L’entraîneur me demande de jouer vite, de bien occuper les espaces, et de fermer la ligne adverse quand on n’a pas le ballon. Je peux jouer milieu défensif ou relayeur. Je suis disponible et prêt pour aider l’équipe », a avoué, sur Globoesporte, Jean Lucas, qui devra continuer à faire son trou s’il veut rester dans le onze de départ de l’OL d’ici à la reprise de la Ligue 1 face à Monaco le 9 août prochain.