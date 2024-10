OL ‍: Des supporters de Lyon se sont battus entre eux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la sortie du match d'Europa League entre Lyon et le Besiktas, des incidents ont éclaté entre supporters des deux clubs. Mais pas uniquement.

Alors qu'un arrêté avait été pris pour empêcher les supporters du Besiktas de venir au Groupama Stadium, il est vite apparu que certains d'entre eux avaient bravé cette interdiction. Et après la victoire de leur équipe, cette centaine de supporters n'a pas raté l'occasion de chambrer leurs rivaux lyonnais, ce qui a provoqué des incidents à la sortie en stade... et une bonne charge de CRS pour ramener sans trop de discernement le calme. Une intervention musclée qui fait hurler quelques supporters venus en famille et qui n'ont pas compris pourquoi cela avait été géré de cette manière par les forces de l'ordre.

#OLBESIKTAS



La Préfète condamne fermement les échauffourées qui ont lieu à la fin de la rencontre.



La @PoliceNat69 est rapidement intervenue pour y mettre fin. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 24, 2024

Cependant, à en croire Le Progrès, quelques incidents auraient également eu lieu entre des supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors que l'OL a tout fait pour calmer la rivalité entre différentes associations, visiblement certains Ultras auraient profité du chaos qui régnait à la sortie du Groupama Stadium pour en découdre de nouveau. Pour l'instant, huit personnes ont été interpellées pour non-respect de l'arrêté préfectoral, il s'agit donc uniquement de supporters du Besiktas. Mais les autorités ont d'ores et déjà annoncé qu'elles voulaient identifier la totalité des fauteurs de troubles.