OL - Besiktas ‍: Incidents autour du Groupama Stadium

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Si la rencontre s’est bien déroulée, le retour des spectateurs est plus compliqué ce jeudi soir à Décines, après la fin d'OL-Besiktas. Aux alentours du Groupama Stadium, des affrontements ont eu lieu entre supporters de l’OL et turcs, ces derniers étant pourtant en théorie interdits d’entrer et même de s’approcher de l’enceinte lyonnaise. Les CRS sont intervenus à coups de gaz lacrymogène et ont mis 20 bonnes minutes à maitriser la foule même si forcément, beaucoup de spectateurs de passage ont subi ces effets. Le calme semble revenu aux alentours de 23h30 selon Le Progrès, pour qui la tension a été palpable à la sortie du stade.