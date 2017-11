OL : Des supporters de l'ASSE soutiennent Nabil Fekir !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Dimanche soir, des supporters de l'AS Saint-Etienne ont envahi la pelouse de Geoffroy-Guichard au moment du 5e but de l'Olympique Lyonnais signé Nabil Fekir et c'est désormais ce dernier qui est au milieu d'une bataille rangée et sous la menace d'une possible sanction. Mais, Canal+ est allé à la rencontre de supporters acharnés de l'ASSE lors de l'entraînement à l'Etrat, et contre toute attente ces derniers ont donné raison au buteur de l'OL, tout en s'en prenant à Oscar Garcia et ses joueurs, seuls fautifs selon eux de ce débordement.

« Je pense qu’on aurait fait le même geste que Fekir si on avait gagné 5-0, il n’a pas fait de bras d’honneur, il n’a rien fait. Je pense surtout que le public en a ras-le-bol de voir ces prestations de l’ASSE depuis quelque temps et l’équipe dans quel état elle est. On ne comprend plus rien à Oscar Garcia, à sa façon de faire jouer l’équipe », explique un premier supporter de l’ASSE, tandis qu’un autre fan est tout aussi compréhensif avec le capitaine de l’OL. « C’est sûr qu’à 5-0 Fekir n’a peut-être pas besoin de faire cela, mais moi un Stéphanois fait ça à Lyon je lui fais une statue ! Ce qu’il y a, c’est un ras-le-bol total », confirme cet autre supporter.