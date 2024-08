OL ‍: Des finances dans le rouge, un média alerte Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait fort cet été sur le marché des transferts au niveau des arrivées. Mais voilà, les Gones doivent désormais vendre et ce, de manière assez urgente.

A Lyon, la nouvelle saison est attendue de pied ferme. Les fans et observateurs du club rhodanien espèrent que leur équipe parviendra à jouer les premiers rôles. Le recrutement qui a été fait cet été a de quoi séduire. Mais désormais, l'OL doit procéder à des ventes, alors que les Gones ont promis 100 millions de recettes à la DNCG lors de ce marché des transferts. Pour le moment, l'Olympique Lyonnais n'en a que 25 millions, avec les départs de Jake O'Brien et Skelly Alvero. Il reste donc du travail, surtout que le club a dépensé beaucoup avec 124,5 millions investis.

Un gros problème à venir pour l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Pour beaucoup, l'OL aura du mal à faire le nécessaire pour contenter la DNCG. Une catastrophe, alors que les Rhodaniens ont connu pas mal de pertes de revenus et que le club a misé, comme les autres, sur des projections de revenus de droits TV calquées sur les chiffres du contrat avec Prime Video et non DAZN. Le Progrès indique ces dernières heures : « Il reste deux semaines à la direction sportive lyonnaise pour trouver des portes de sortie aux nombreux joueurs sans avenir (Lovren, Diomande, Akouokou, A. Sarr, Sanchez) ou transférables (Cherki, Caqueret, Orban…). Mais le pourra-t-elle, alors que le marché est toujours à l’arrêt et l’écosystème français stressé par l’avenir assombri ? C’est toute la question, malgré la promesse à la DNCG de l’OL de vendre pour près de 100 M€ cet été ». L'OL est donc plus que jamais au travail pour régler ce gros dossier des ventes. Mais une chose est sûre, les Gones trembleront jusqu'au bout et pourraient perdre gros dans les prochains mois.