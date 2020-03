OL : Depay sur le retour, la très bonne nouvelle du jour à Lyon

Dans : OL.

A l’issue du match entre l’OL et Rennes le 15 décembre dernier, le club rhodanien annonçait les graves blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay.

Un double coup dur pour l’Olympique Lyonnais, qui a d’ailleurs eu toutes les peines du monde à s’en remettre malgré une victoire de prestige face à la Juventus Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Néanmoins, du côté de Memphis Depay, on ne s’est pas laissé abattre par cette blessure, aussi grave soit-elle. Et pour cause, le Néerlandais travaille très dur depuis trois mois pour se donner le maximum de chances d’être présent à l’Euro 2020 avec les Pays-Bas. Et preuve que sa rééducation se déroule bien et que le moral de Memphis Depay est au beau fixe, l’ancien attaquant de Manchester United était présent au Groupama Stadium aux côtés de ses coéquipiers jeudi.

Les joueurs de Rudi Garcia préparaient le match face à Reims, qui devait se dérouler à huis clos dans l’enceinte de Décines avant la suspension jusqu’à nouvel ordre de la Ligue 1. Tout sourire, Memphis Depay a même lâché quelques mots en Français aux médias officiels de l’OL. « Ca va, excellent. Très très bien, ça va ? » a notamment fait savoir le capitaine de l’Olympique Lyonnais, pour qui il était important d’être auprès de ses coéquipiers alors que son équipe préparait le premier match à huis clos de sa saison. Un comportement qui ravira les fans de l’OL même s’il semble aujourd’hui peu probable de revoir Memphis Depay fouler les pelouses de Ligue 1 cette saison. A l’allure incroyable à laquelle évolue sa rééducation, rien n’est totalement impossible…