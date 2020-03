OL : L'exploit est en marche pour Depay, Lyon trahi ?

Dans : OL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors du match entre l’Olympique Lyonnais et Rennes le 15 décembre dernier, Memphis Depay donne tout pour revenir à temps afin de disputer l’Euro 2020 avec les Pays-Bas cet été.

Revenir aussi vite serait un authentique exploit pour le buteur de l’OL. Mais en interne, le club rhodanien est effrayé par la rééducation express de son capitaine et meilleur joueur, une rechute étant redoutée par le staff médical de l’Olympique Lyonnais. Il y a quelques jours, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman se voulait également prudent, n’incitant pas son joueur à aller plus vite que la musique. « Il est admirable de voir comment il se comporte avec nous. Quand vous voyez tout ce qu’il fait... Espérons que cela sera récompensé » indiquait simplement le boss des Pays-Bas.

Loin des micros, il semblerait en revanche que Ronald Koeman soit beaucoup plus bavard concernant le retour de blessure de Memphis Depay. Car selon le journaliste néerlandais Hans Kraay, le staff médical de la sélection néerlandaise est convaincu du retour à temps de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais pour prendre part à l’Euro 2020. « J’ai parlé à Ronald Koeman lors des funérailles de Carlo de Leeuw (ancien footballeur néerlandais). Il m’a expliqué qu’il était presque certain à 100 % que Memphis Depay sera de retour pour jouer l’Euro avec la sélection. Il espère juste que Depay pourra rejouer trois ou quatre matchs avec l’OL pour reprendre du rythme » a indiqué dans des propos relayés par Voetbal Primeur le journaliste, pour qui tout s’organise donc autour de Memphis Depay afin de jouer le championnat d’Europe en juin prochain. Tout cela se trame dans le dos de l’Olympique Lyonnais, ce qui pourrait provoquer la colère de Juninho et de Jean-Michel Aulas, lesquels n’ont aucunement l’intention que Memphis Depay prenne le moindre risque avec son physique en grillant les étapes durant sa rééducation.