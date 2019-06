OL : Depay rigole moins avec cette offre au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Vedette offensive de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay continue de partager les suiveurs du club rhodanien après la saison 2018-19.

Capable de fulgurances qui mettent au tapis les défenses adverses, l’attaquant de l’OL passe aussi régulièrement au travers de ses matchs, avec parfois une disette offensive qui perdure. Aussi irrégulier que son équipe, le Néerlandais n’a pourtant jamais hésité à faire savoir qu’il comptait bien continuer sa carrière dans un grand club européen, sous-entendant que l’OL n’était pas vraiment dans cette catégorie. De quoi vexer les supporters, mais aussi la direction, qui n’a jamais totalement fermé la porte à un départ en cas de belle offre.

A l’heure où cela bouge beaucoup chez les top-clubs, Memphis Depay attend toujours de voir son téléphone sonner. Selon L’Equipe, l’ancien du PSV Eindhoven et de Manchester United rêve de rejoindre Liverpool, et aurait eu quelques touches en ce sens ces dernières semaines. Mais aucune offre ou discussion sérieuse n’a eu lieu jusqu’à présent. Un club anglais est toutefois beaucoup plus offensif, et il s’agit d’Everton. Une petite douche froide pour le Néerlandais, qui n’a pas vraiment l’intention de rejoindre l’autre club de Liverpool, qui entre probablement dans la catégorie des clubs pas assez prestigieux pour lui.