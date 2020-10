OL : Depay rend fou, Garcia menace Koeman

Dans : OL.

De retour au top depuis la fin du mercato estival, Memphis Depay fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais et de son entraîneur Rudi Garcia.

Même s’il avait marqué quatre buts en début de saison, Memphis Depay est vraiment redevenu lui-même depuis la trêve internationale d’octobre et la fermeture du marché des transferts. À Lyon sans trop y être, avec la tête au Barça et des rêves de Camp Nou pendant de longues semaines, l'international néerlandais est désormais pleinement concentré sur sa saison avec l’OL. Et cela se traduit sur le terrain, puisqu’après avoir offert trois passes décisives contre Strasbourg le 18 octobre dernier (3-2), l’attaquant a marqué un but important contre Monaco la semaine passée (4-1). Véritable leader des Gones, le capitaine lyonnais est en grande forme. Un retour au top qui fait plaisir à Rudi Garcia.

« Il lui fallait du temps après sa longue blessure. En Ligue des Champions en août, je pense qu’il n’avait pas 90 minutes dans les jambes. Mais on espérait qu’il puisse faire ce qu’il est en train de faire en ce moment, sur les deux derniers matchs. Il est très bien, au-delà d’être un excellent joueur, il joue son rôle de capitaine. On en bénéficie tous, lui le premier. Et sinon, faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment, mais ce n’est pas aujourd’hui que je le ferai », a confié l’entraîneur de l’OL, qui ne partira donc pas en vacances avec le coach du Barça. En novembre 2019, Garcia avait déjà sermonné l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, coupable d’avoir fait jouer Memphis dans une rencontre secondaire avec une blessure au bout. Mais cette fois-ci, c’est plutôt l’histoire du dernier mercato estival, avec la cour de Koeman et le faux départ de Depay à Barcelone, que Garcia ne digère pas trop. En attendant la suite au prochain épisode…