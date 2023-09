OL ‍: La première décision de Grosso, une préparation à l'ancienne

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Installé sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la semaine, Fabio Grosso a déjà pris une décision forte en vue du déplacement à Brest.

Fabio Grosso commence à poser sa patte sur l’OL. Officiellement entraîneur du club rhodanien depuis lundi, sachant qu’il s’est contenté de regarder le match nul de Lyon contre Le Havre (0-0) depuis les tribunes du Groupama Stadium le week-end dernier, le coach italien a beaucoup travaillé ces derniers jours. Avec son staff, il a fait tout son possible pour relancer un groupe en crise depuis le début de la préparation estivale. Pour cela, Grosso a par exemple concocté une double séance d’entraînements mercredi dernier. Preuve que l’ancien défenseur n’est pas là pour rigoler. Et histoire de continuer à surprendre ses joueurs, Grosso a préparé une petite surprise, puisque tous les Gones vont finir de préparer le match face à Brest, prévu samedi soir, lors d’une mise au vert. C’est en tout cas l’annonce faite par Le Progrès.

Retour de la mise au vert à Lyon

« Fabio Grosso a remis la mise au vert au programme. Laurent Blanc n’était pas un adepte de cette pratique. Et en général les Olympiens, pour les rendez-vous dehors, partaient le matin du match, et prenaient juste une chambre d’hôtel à la journée. Fabio Grosso, lui, tient à la mise au vert. C’est ce qu’il a demandé, et qui lui a été accordé, même si les impératifs financiers sont forcément un peu plus conséquents. Mais le souci de cohésion exprimé par l’entraîneur italien a sans doute motivé cette décision », peut-on lire dans les colonnes du journal régional. Vendredi après-midi, les Lyonnais s’envoleront donc vers la Bretagne avec un seul et unique objectif : gagner enfin pour lancer la saison et pour que la première de Grosso soit une belle réussite.