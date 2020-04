OL : Depay refuse toutes ses offres, Aulas ne lâche pas l’affaire

Dans : OL.

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2021, Memphis Depay a refusé plusieurs offres de prolongation. Pas de quoi décourager son président Jean-Michel Aulas.

Toujours en convalescence après sa rupture des ligaments croisés d’un genou en décembre dernier, Memphis Depay (26 ans) s’entretient régulièrement avec l’Olympique Lyonnais malgré le confinement. Tout d’abord, le club rhodanien prend sûrement de ses nouvelles pour savoir où en est sa guérison. Et au passage, ses différents interlocuteurs en profitent pour évoquer une prolongation. En effet, Lyon tente de convaincre son attaquant avant la fin de son bail l’année prochaine. Un dossier apparemment compliqué puisque le Néerlandais a pour le moment refusé toutes les offres de Jean-Michel Aulas. Mais il en faudra plus pour décourager le président.

« On travaille tous les jours sur ce sujet, a confié le dirigeant sur OL TV. J’ai beaucoup d’échanges directement avec Memphis. Rudi et Juninho en ont aussi beaucoup. Nous lui avons fait un certain nombre de propositions. Il n’a pas encore donné sa décision pour le moment. Il attendait de pouvoir reprendre le jeu. Il avait imaginé aussi rejouer la compétition européenne avec les Pays-Bas. Il y a eu cette blessure. On n’a pas trouvé d’accord mais il n’y a pas de rupture. On continue de discuter d’un côté avec ses agents et moi directement avec lui. On fera tout pour évoquer une prolongation. Toutes les instances décisionnaires qui sont Juninho, Rudi Garcia et moi-même sont très favorables à le prolonger. » Reste à savoir si Depay n’a pas l’intention de se retrouver libre, avec son ambition de rejoindre un grand d’Europe…