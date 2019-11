OL : Depay pour succéder à Fekir, il vote pour

Dans : OL.

Capitaine de l’OL la saison dernière, Nabil Fekir a laissé un grand vide dans la capitale des Gaules. Aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire…

Il faut dire que le champion du monde 2018 était tout simplement le capitaine de Lyon. Pour lui succéder, Sylvinho avait misé sur Jason Denayer mais ce choix a directement été remis en cause par Rudi Garcia, qui a essayé plusieurs capitaines depuis sa prise de fonctions : Anthony Lopes, Marcelo, Léo Dubois… et Memphis Depay. L’international néerlandais s’impose par ailleurs comme un choix absolument évident aux yeux de Denis Balbir, qui estime qu’il ne serait pas illogique de remettre ce brassard au joueur le plus important de l’équipe sur un plan sportif, comme ce fût le cas à l’époque avec Nabil Fekir, justement.

« En ce moment, Memphis Depay est une vraie satisfaction. Il avait déjà été bon face à Metz. Il l’a encore été avec ce doublé. A l’heure où l’OL se cherche un leader et un capitaine, le Néerlandais répond présent. Cela me fait penser à ce que Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio avaient fait avec Nabil Fekir. Memphis est aujourd’hui le plus grand joueur de l’effectif. Je comprendrais parfaitement qu’on lui confie le brassard. C’est bien de le mettre face à ses responsabilités. On ne peut plus laisser un joueur de ce tempérament-là se cacher… On ne peut pas être excellent dans une grande sélection européenne et se contenter d’être moyen dans un club de Ligue 1 » a confié en substance le chroniqueur de But Football Club. Reste à voir désormais si Rudi Garcia arrêtera son choix sur l’ancien attaquant de Manchester United…