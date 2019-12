OL : Depay et JRA sur le carreau, le PSG soutient Lyon

Dans : OL.

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais a appris deux mauvaises nouvelles avec les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde. Les deux joueurs souffrent d’une rupture des ligaments croisés.

La plus terrible blessure pour un footballeur, puisqu’elle nécessite une indisponibilité de plus de six mois. Un véritable coup dur pour les deux hommes, qui ont néanmoins pu compter au cours des dernières heures sur le soutien des acteurs de la Ligue 1. Y compris les plus grands joueurs de notre championnat puisque récemment, ce sont Neymar et Kylian Mbappé, tous les deux buteurs avec le Paris Saint-Germain contre l’AS Saint-Etienne dimanche soir à Geoffroy Guichard (0-4), qui ont témoigné leur amitié et leur soutien à l’international néerlandais et à l’ancien meneur de jeu d’Angers.

« Continue d’avancer, force Bro ! Tu reviendras plus fort » a posté Neymar au sujet de son ami Memphis Depay, avec qui il échange régulièrement sur les réseaux sociaux depuis qu’il est en France. De son côté, Kylian Mbappé a tenu à soutenir le capitaine de l’OL mais également son jeune partenaire Jeff Reine-Adelaïde en repostant une photo des deux hommes sous le maillot lyonnais, accompagné de trois émojis afin de leur témoigner sa gratitude et son soutien. Des petits gestes simples, mais qui feront certainement plaisir à Memphis et à « JRA » en cette période délicate de leur carrière, alors que leur club de l’OL n’est pas non plus en grande forme.