L’OL harcelé, Laurent Blanc veut son Dante

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le match nul arraché contre l’OGC Nice (1-1) vendredi, Laurent Blanc n’a pas changé d’avis. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais estime que son équipe a besoin d’expérience, surtout dans le secteur défensif.

Laurent Blanc persiste. Pour le coach de l’Olympique Lyonnais, son équipe en manque de résultats ne doit pas essentiellement s’appuyer sur des jeunes. Encore faudrait-il que le technicien ait d’autres alternatives pour son arrière-garde. Face à l’OGC Nice vendredi, le Cévenol a dû aligner Malo Gusto, Sinaly Diomandé et Castello Lukeba. Il était effectivement impossible de titulariser Jérôme Boateng, encore blessé, pendant que Damien Da Silva ne donne pas satisfaction.

Les résultats du WE confirme que pr @OL ce sera dur de décrocher l’Europe. Même si ça va 1 peu mieux en termes de points dps arrivée de LB, il y a des manques collectifs et individuels qui seront difficiles à combler. Comment se relever d1 tel début vu nombre d’équipes devant ? — Herve Penot (@hpenot_lequipe) November 13, 2022

Laurent Blanc, impressionné par la performance du Niçois Dante, a donc profité de l’après-match pour relancer sa demande. « Je pense qu'il faut renforcer le groupe, mais je suis quasiment certain qu'on fera la saison avec 90% de l'effectif présent, confiait l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça c'est la réalité. Vous l'avez vu encore ce (vendredi) soir... Ce n'est pas une excuse, loin de là, parce qu'ils ont fait leur match et je les félicite. Mais j'aligne une défense à quatre avec deux joueurs de 19 ans et un joueur de 21 ans. »

Blanc tente de convaincre ses dirigeants

« Et on peut s'apercevoir que Nice a un joueur de 39 ans (Dante) et il est toujours au bon endroit au bon moment, a comparé Laurent Blanc. La réalité elle est là, ce n'est pas du rêve. Peut-être que la différence entre une victoire et un match nul se situe là. Notre effectif est de qualité, et jeune. Je pense qu'il faut amener un peu d'expérience, c'est mon avis. » La trêve Coupe du monde entamée, on imagine déjà le coach rhodanien harceler ses dirigeants sur la nécessité de recruter pendant le mercato hivernal qui n’ouvrira ses portes que dans un mois et demi.