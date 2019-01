OL : Denayer porte en triomphe ce joueur énorme de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

En ce début d’année 2019, l’Olympique Lyonnais est dans une petite forme avec une victoire poussive contre Bourges, une défaite face à Strasbourg et un match nul concédé devant Reims. Mais heureusement pour les Gones, il y a un joueur qui conserve un très haut niveau de performance en ce début d’année, à savoir Anthony Lopes. Auteur d’une première partie de saison excellente, l’international portugais est reparti sur les mêmes bases, pour le plus grand bonheur des fans de l’OL. Et des joueurs, à commencer par Jason Denayer, lequel a félicité son gardien en conférence de presse avant la rencontre à Toulouse.

« Je le connaissais déjà avant et je savais que c’était un bon gardien. Il n’y a pas grand-chose à dire sur ses prestations. Tout le monde voit ce qu’il fait. C’est un très bon gardien. Il est difficile à battre » a expliqué l’ancien défenseur de Manchester City, qui s’est également exprimé sur les difficultés rencontrées par l’OL depuis le début de l’année 2019. « Cela arrive dans une saison. C’est un moment un peu plus compliqué. On doit rester ensemble et positif… Nous devons aller de l’avant et continuer à travailler ». Pour faire en sorte qu’Anthony Lopes soit moins sollicité, et que l’équipe de Bruno Genesio renoue avec la victoire, par exemple…