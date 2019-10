OL : Dembélé vendu à prix cassé, MU en rêve !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Battu par Newcastle ce week-end, Manchester United est en crise. Et pour tenter de remonter la pente, les Red Devils vont massivement investir sur le mercato hivernal en janvier prochain. Avec notamment l’objectif de recruter un avant-centre pour (enfin) combler le départ à l’Inter Milan de Romelu Lukaku. Ce n’est plus un secret, Manchester United apprécie tout particulièrement le profil de Moussa Dembélé, auteur de six buts en Ligue 1 mais qui fait office de remplaçant aux yeux de Sylvinho depuis plusieurs semaines.

En ce début de semaine, le Daily Mail confirme une nouvelle fois l’intérêt de Manchester United pour l'attaquant de l'OL. Mais cette fois, le média britannique apporte une précision qui risque de faire grand bruit du côté de l’Olympique Lyonnais. En effet, la direction de Manchester United souhaiterait profiter du nouveau statut de remplaçant de Moussa Dembélé chez les Gones pour négocier un tarif à la baisse. Reste que Jean-Michel Aulas ne devrait pas l’entendre de cette oreille, lui qui avait clairement annoncé l’été dernier que Moussa Dembélé était intransférable. Et qui n’a certainement pas l’intention de lâcher son international espoirs français au moment où il brille le moins. D’autant que son potentiel ne fait plus aucun doute en interne…