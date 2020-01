OL : Dembélé sur le départ au mercato ? Lyon refuse cette folie

Dans : OL.

Déjà privé de Memphis Depay, Lyon doit s'attendre à un assaut de riches clubs anglais sur Moussa Dembélé. A priori, JM Aulas refusera toutes les offres.

En quête d’un renfort offensif de standing, suite au forfait pour la suite de la saison de Memphis Depay, opéré du genou en décembre et qui ne reviendra à l’OL que l’été prochain, le club de Jean-Michel Aulas a lancé sa cellule recrutement sur plusieurs pistes. Mais, tandis que les noms d’Olivier Giroud et Kevin Gameiro reviennent régulièrement, la presse anglaise a annoncé que Manchester United et plus récemment Chelsea étaient prêts à lâcher un gros paquet d’argent pour s’offrir Moussa Dembélé. Et forcément, compte tenu de la taille de ces deux prétendants, et de l’intérêt sportif indéniable pour Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais pourrait trembler.

Dembélé c'est 40ME...au mercato d'été

Mais en ce premier jour du mercato hivernal, Le Progrès est très clair, dans les bureaux de l’OL c’est fermement décidé, Moussa Dembélé « n’est pas à vendre ». Le quotidien rappelle qu’il serait hallucinant que le président du club de la capitale des Gaules donne son feu vert pour le départ de celui qui va devoir être d’une efficacité redoutable en seconde partie de saison compte tenu de l’absence de Memphis Depay. Autrement dit, si Manchester United et Chelsea veulent vraiment s’offrir l’attaquant français de Lyon ils devront patienter le prochain marché estival des transferts. Arrivé à l’OL au mercato 2018 pour 22ME en provenance du Celtic, Moussa Dembélé est lié jusqu’en 2023 avec Lyon et a une valeur estimée à 40ME.