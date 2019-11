OL : Dembélé, ne lui demandez pas d'être Cristiano Ronaldo

Dans : OL.

En l’absence de Memphis Depay, Moussa Dembélé sera titulaire en pointe de l’attaque lyonnaise, ce dimanche face à l’OM.

Un défi de taille pour le buteur de l’OL, qui se doit de montrer qu’il peut aussi être un leader d’attaque à l’heure où les places sont chères. Avec déjà huit buts en Ligue 1, Moussa Dembélé répond en tout cas présent, même si tout le monde attend encore plus de lui. Mais il ne faut pas se tromper de débat non plus, et dans les colonnes de L’Equipe, Sidney Govou a tenu à rappeler ce qui faisait la force de l’ancien du Celtic Glasgow. N’attendez pas du Cristiano Ronaldo ou du Neymar, le jeune lyonnais se veut efficace, costaud et simple.



« Il n’est peut-être pas exceptionnel techniquement mais qu’attend-on? Des passements de jambes? Il ne le fera pas. Il faut qu’il joue simple et c’est vraiment bien ce qu’il fait déjà », a confié l’ancien attaquant lyonnais. La preuve avec son bilan chiffré avec l’OL. Et sans forcément que ce soit son style de jeu, Dembélé aurait tout de même pu marquer l’un des plus beaux buts de la saison ce mardi face à Benfica, avec ce contrôle aérien dans la surface et ce retourné acrobatique qui est passé à ras du poteau. Une preuve que Dembélé, bien utilisé dans la surface, peut être une arme à la fois fatale et spectaculaire pour l’OL.