OL : Dembélé affole le mercato, un poids lourd se pointe !

Dans : OL.

Auteur de 8 buts en championnat depuis le début de la saison, Moussa Dembélé est un homme fort de Lyon. Logiquement, ses performances suscitent des convoitises à travers l’Europe…

Depuis plus d’un an, l’international espoirs français est notamment dans le viseur de Manchester United. Il faut dire que Moussa Dembélé a le profil parfait pour remplacer Romelu Lukaku, transféré à l’Inter Milan fin août et dont le départ n’a pas été numériquement comblé par les Red Devils. Une anomalie que Manchester United souhaite corriger dès cet hiver. Mais dans la course à la signature de Moussa Dembélé, l’écurie dans laquelle évoluent notamment Anthony Martial et Paul Pogba ne sera pas toute seule.

En effet, le Daily Mail nous apprend en ce milieu de semaine qu’un autre cador de Premier League, dans une bien meilleure santé sportive, est également intéressé par le profil de Moussa Dembélé. Il s’agit de Chelsea, interdit de recrutement cet été et qui compte bien se rattraper dans les prochains mois. Les Blues, qui ne souhaitent pas conserver très longtemps encore Olivier Giroud et Michy Batshuayi dans leur équipe, aimerait recruter un attaquant au profil similaire à celui de Tammy Abraham. Aux yeux de Frank Lampard et de l’équipe dirigeante de Chelsea, Moussa Dembélé coche toutes les cases. Reste à voir jusqu’à quel prix les Londoniens seront en mesure de monter pour faire céder le très gourmand Jean-Michel Aulas…