OL : Moussa Dembélé, le rêve à 33,5ME s'envole

Dans : OL.

Peu utilisé par Diego Simeone, et victime de coups durs ces dernières semaines, Moussa Dembélé ne parvient pas à briller pendant son prêt à l’Atlético Madrid. L’attaquant sous contrat avec l’Olympique Lyonnais semble pourtant déterminé à convaincre le club espagnol dans le sprint final de la Liga.

Lassé par son faible temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé se doutait bien qu’il n’enchaînerait pas les titularisations pendant son prêt à l’Atlético Madrid. L’attaquant français arrivait en tant que doublure de Luis Suarez. Mais pensait tout de même obtenir les opportunités nécessaires pour séduire Diego Simeone. Malheureusement pour lui, l’entraîneur argentin ne lui a accordé que deux petites apparitions en Liga.

Moussa Dembélé aurait pu en obtenir davantage en l’absence du buteur titulaire. Seulement voilà, le Français a été écarté par un test positif au Covid-19 et a été victime d’un malaise. Autant dire qu’après tout ça, l’Atlético Madrid n’a pas l’intention de lever l’option d’achat fixée à 33,5 millions d’euros. Sauf que l’avant-centre de 24 ans n’a pas dit son dernier mot. Alors que le staff médical le jugeait inapte, Moussa Dembélé souhaitait absolument jouer contre le Betis Séville (1-1) la semaine dernière. Le joueur passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain s’était même dit prêt à rédiger un document qui dédouanerait le club espagnol en cas de problème.

L’Atlético prépare son départ

Mais l’Atlético Madrid n’a pas cédé et l’attaquant n’a repris l’entraînement avec ses coéquipiers que ce mardi. Le Lyonnais pourrait donc retrouver le groupe pour les huit dernières journées de championnat. Lui qui semble prêt à aller contre l’avis médical pour convaincre les Colchoneros de le recruter de manière définitive. La mission s’annonce particulièrement difficile sachant que l’actuel leader de Liga, selon le Diario del Alto Aragón, convoiterait déjà l’attaquant de Huesca Rafa Mir pour le remplacer. N’en déplaise à Moussa Dembélé, et peut-être à l’OL, ça sent le retour à Lyon cet été.