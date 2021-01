OL : Transfert de Dembélé imminent, Juninho confirme Slimani

Dans : OL.

En marge de Rennes-OL, Juninho a confirmé un accord proche avec l'Atlético Madrid pour le transfert de Moussa Dembélé, Islam Slimani est la piste chaude pour le remplacer à Lyon.

Dans la foulée du match nul arraché par l’Olympique Lyonnais à Rennes, Juninho a été interrogé sur la rumeur qui fait de Moussa Dembélé un futur joueur de l’Atlético Madrid. Et fidèle à ses habitudes, le directeur sportif de l’OL n’a pas tourné autour du pot, en confirmant que l’attaquant français, désormais remplaçant, lui a demandé un bon de sortie, et cela a été validé avec le président Aulas. Reste quand même à finaliser les détails de ce prêt avec option d’achat. Juninho a également reconnu qu’il avait déjà discuté avec Islam Slimani, mais l’attaquant algérien de Leicester n’est pas le seul à être supervisé par le champion d’automne de Ligue 1.

Slimani d’accord pour jouer à Lyon

Sur la chaîne Téléfoot, le directeur sportif brésilien a donné les détails de ces deux dossiers. « Moussa Dembélé est venu me voir, il pense que c’est le moment de changer d’équipe. Il m’a dit qu’il avait un peu perdu la motivation, ce n’était pas prévu. Moussa est un joueur que j’apprécie beaucoup et on comptait sur lui. Mais en même temps, garder quelqu’un qui n’a pas envie de vivre de façon vraiment intense ces cinq prochains mois, ce n’est pas l’idéal. On discute avec l’Atlético Madrid, il n’y a rien de fait, Moussa est tombé d’accord avec l’Atlético, mais il manque notre accord. Si ça arrive, je lui souhaite bonne chance. Par rapport à Slimani, c’est un joueur qu’on apprécie beaucoup aussi, et c’est une des possibilités, mais il n’est pas tout seul. Ce n’est pas facile de trouver un attaquant pour six mois ou un an et demi, ça coûte. J’avais parlé avec lui en début de saison, il avait de venir chez nous de porter le maillot de l’OL, on discute avec lui, mais il n’y a rien de fait », a précisé Juninho.