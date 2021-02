Avoir 11 Mattia De Sciglio à Lyon, Garcia en rêve

Dans : OL.

A deux jours du déplacement de Lyon à Marseille Rudi Garcia a vanté les qualités de Mattia De Sciglio, le défenseur international italien prêté par la Juventus.

Avec son statut de membre de la Squadra Azzurra et de la Juventus, Mattia De Sciglio pouvait éventuellement arriver dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais en roulant des mécaniques. Mais c’est bien mal connaître le défenseur de 28 ans, qui bien au contraire a eu un comportement idéal et d’une professionnalisme absolu au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Ce dernier l’avoue, il apprécie l’investissement personnel du latéral italien, lequel donne un exemple parfait à ses coéquipiers de l’OL. L’entraîneur lyonnais, qui savait à quoi s’attendre concernant un joueur qu’il observait lorsqu’il dirigeait l’AS Rome, estime que Mattia De Sciglio doit servir d’exemple et que son apport en matière d’hygiène de vie est une très bonne chose compte tenu de la jeunesse de l’effectif rhodanien.

Mattia De Sciglio, l'exemple pour les jeunes à Lyon

« Le côté champion de Mattia est perceptible dans tout. Il a une sérénité, une précision quand il ressort les ballons et quand il joue. En Italie, ce sont de gros travailleurs, ce sont des joueurs qui parlent pour dire des choses intelligentes. Contrairement parfois aux joueurs français, il ne se demande pas pourquoi on travaille autant ici (…) Chez nous ils se plaignaient de travailler trop. Mattia de Sciglio nous apporte une culture de rigueur, en fait tout ce que les joueurs devraient avoir en France et que l'on essaye d'inculquer aux jeunes. On veut leur faire comprendre que le football c'est aussi un travail en-dehors des entraînements. Ils doivent préparer leur Formule 1 personnelle, c’est à dire leur propre corps. Et ça, Mattia le fait très bien », a expliqué Rudi Garcia à 48 heures d’un match important, un de plus, au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille.