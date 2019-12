OL : Ndombele s’éclate plus à Tottenham qu'à Lyon

Dans : OL.

Parfois critiqué sur son comportement à l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele semble davantage impliqué depuis son transfert à Tottenham cet été. Selon lui, le changement de philosophie n’y est pas étranger.

Comme la plupart des joueurs qui débarquent en Premier League, Tanguy Ndombele traverse une longue phase d’adaptation. Le milieu recruté pour environ 60 M€ réalise des débuts encourageants à Tottenham, mais de son propre aveu, le chemin est loin d’être terminé. « Ça va. Je tente de m’adapter. Il y a beaucoup d’intensité aux entraînements, a décrit le Français interrogé par Foot Mecato. C’est différent de Lyon, c’est le championnat anglais qui veut ça. J’ai eu quelques pépins physiques. C’est comme ça, ça fait partie du jeu. »

En effet, l’ancien joueur d’Amiens doit digérer des séances plus éprouvantes au quotidien. « Ici, on travaille beaucoup sur le physique. On fait de la musculation, a-t-il confié. En Angleterre, on travaille beaucoup plus qu’en France. On travaille sur le physique et le jeu. » Décrit comme nonchalant voire peu impliqué à Lyon, Ndombele accepte pourtant cette charge de travail supplémentaire. Mieux, l’international tricolore semble davantage épanoui à Londres.

Ndombele a été surpris

« Plus épanoui, je ne sais pas. Plus ouvert, peut-être. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi (sourire). Mais ce n’est pas le même jeu ici. C’est un jeu beaucoup plus offensif que la France. C’est peut-être pour ça que vous avez l’impression que je suis plus épanoui », a expliqué le Spur, qui s’attendait à une adaptation plus facile. « Pour l’instant, je m’y sens bien. J’essaye de m’adapter. Après, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. C’est très compliqué la Premier League. Je prends mes marques petit à petit. J’espère que ce sera mieux à l’avenir », s’est projeté Ndombele, désormais sous les ordres de José Mourinho.