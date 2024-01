OL ‍: Daniel Riolo sidéré par Textor Monsieur Content

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En cette fin de mercato, l'Olympique Lyonnais a fini par oublier son classement sportif en Ligue 1. En réponse à une interview de John Textor, Daniel Riolo a habillé le propriétaire américain de l'OL pour l'hiver.

John Textor l'a dit et répété, il n'a aucun doute concernant le maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Une confiance absolue qui tranche avec la 16e place de l'équipe de Pierre Sage au classement, ce qui n'est clairement pas un sujet de panique pour le patron d'Eagle Football. Voilà de quoi interroger Daniel Riolo, car si le journaliste de RMC est d'accord avec John Textor concernant la refonte de l'organisation interne de l'OL, il a du mal à comprendre l'euphorie permanente qui semble habiter le successeur de Jean-Michel Aulas. Et dans l'After, Riolo a marqué son agacement face à cette attitude de Textor.

Riolo se moque de Textor

🗣 @DanielRiolo : "Textor, c'est monsieur content, il est tout le temps satisfait, mais il est satisfait de quoi ?" #RMClive pic.twitter.com/rlgjIopL4E — After Foot RMC (@AfterRMC) January 30, 2024

Daniel Riolo a vraiment du mal à comprendre l'enthousiasme permanent du propriétaire de l'Olympique Lyonnais. « John Textor c’est Monsieur Content. Il commence toutes ses phrases par « je suis très heureux de… », ça fait six mois qu’il est là et tout est toujours formidable. Mais ce que je vois à Lyon n’est pas formidable, et je ne vois pas de piste d’amélioration. Il vend l’espoir. Là c’est en disant « on a recruté untel », « c’est beaucoup mieux organisé », alors oui sur l’organisation ça ne pouvait pas être pire et c’est difficile de lui donner tort sur ce point. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit beaucoup plus clair sur le terrain et lui, il est très heureux. Il ne développe pas un discours très construit, je ne sais pas de quoi il se satisfait », avoue le journaliste.