OL : Daniel Riolo allume Cherki et Caqueret !

Par Corentin Facy

Battu par Lens dimanche soir (1-0), l’OL est définitivement en crise après sa quatrième défaite de suite en Ligue 1.

Battu par Lorient, le PSG et Monaco avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais comptait sur son déplacement périlleux à Lens pour relancer la machine. Dominée tout au long de la rencontre, l’équipe de Peter Bosz s’est logiquement inclinée en fin de match sur un but de Florian Sotoca sur penalty. La situation est plus précaire que jamais pour Peter Bosz, très menacé et qui va certainement jouer son poste contre Toulouse vendredi prochain au Groupama Stadium. Si l’entraîneur néerlandais est incontestablement l’un des responsables majeurs de la mauvaise spirale de l’OL, les joueurs ne sont pas non plus irréprochables selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a estimé que la valeur de cet effectif était largement surcotée et que des joueurs tels que Cherki ou Caqueret n’avaient absolument pas le niveau requis pour jouer dans un club tel que Lyon.

Riolo allume Cherki et Caqueret

« L’équipe de Lyon est catastrophique. Je ne dis pas que Lacazette est catastrophique, il fait ce qu’il peut. Mais par qui il est entouré ? Par un chouineur de catégorie (Cherki) qui a été titularisé dimanche soir et qui a montré à quel point c’était un joueur de futsal. C’est un joueur de five ! Ce n’est même pas encore un joueur de foot à onze ! Avec qui Lacazette joue dans cette équipe ? Tolisso est blessé, on sait qu’il a des problèmes physiques depuis des années, on s’accroche mais il faut reconnaitre que ce mec est trop souvent cramé pour que ce soit normal, comme Renato Sanches au PSG. Le milieu de terrain de l’OL est fait de Caqueret que l’on me vend comme une perle mais ce n’est pas grand-chose Caqueret, c’est du petit lait. Tous les joueurs de cet effectif ne sont pas du niveau de Lyon » a lancé Daniel Riolo, qui ne va pas se faire que des amis à l’OL en s’attaquant aux joueurs issus du centre de formation comme Cherki ou Caqueret. Mais la défaite lyonnaise à Lens est riche en enseignements pour Daniel Riolo, très cash sur le niveau de certains joueurs de l’OL.