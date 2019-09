OL : Cristiano Ronaldo est parfait, ce Lyonnais est en extase

Dans : OL, Ligue 1, Foot Mondial.

Excellent la saison dernière, Anthony Lopes est reparti sur des bases très élevées à Lyon.

Grâce à son attitude et à ses performances sur le terrain, le gardien portugais fait l’unanimité dans la capitale des Gaules. Le n°1 de l’OL est un leader qui donne l’exemple, à l’image d’un Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise. Dans les colonnes de L’Equipe, l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 s’est d’ailleurs exprimé sur son partenaire en sélection. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Lopes a vanté les qualités sportives et humaines d’un CR7 qui fait décidément l’unanimité.

« Quand tu es le meilleur joueur du monde, tu en imposes. C’est le capitaine de la sélection, quand il parle, tout le monde l’écoute. Ce qui est tout à fait normal. Et puis il est décisif à chaque match. On ne peut qu’admirer, écouter une personne comme lui » a estimé dans les colonnes de L’Equipe le gardien lyonnais, en extase devant un Cristiano Ronaldo toujours aussi monstrueux au fil des années. Et qui le prouve chaque semaine, aussi bien avec la Juventus Turin qu’avec la sélection portugaise, où il semble plus que jamais indéboulonnable.