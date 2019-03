OL : Coup de tonnerre, les Bad Gones exigent le départ de Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Tandis que Jean-Michel Aulas s'est donné jusqu'à la fin mars pour décider de l'avenir de Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais, c'est un coup de tonnerre qui éclate ce mercredi soir du côté de la capitale des Gaules. En effet, dans un communiqué, les Bad Gones 1987, principale et puissante association de supporters de l'OL, annoncent qu'ils vont rencontrer le président de l'Olympique Lyonnais et lui demander le départ de Bruno Genesio à la fin de son contrat en juin.

« À quelques jours de l’échéance du 31 mars fixé par notre président, il est temps de nous exprimer sur notre position. Nous estimons, comme nous l’avons déjà affirmé la saison passée, que seul le départ de Bruno Génésio pourra permettre un climat plus serein autour du club. Et sans sérénité, notre club ne pourra retrouver les sommets auquel il est destiné. Nous allons rencontrer Jean Michel Aulas dans les jours qui viennent pour lui exprimer à nouveau notre position. Charge à lui ensuite de prendre sa décision (si elle n’est pas déjà prise) et de l’assumer. D’ici-là et en attendant la fin de ce feuilleton, profitons de ces quelques jours de trêve pour reposer nos cordes vocales, la saison n’est pas finie ! », préviennent les Bad Gones, qui mettent une très grosse pression sur Jean-Michel Aulas, et placent Bruno Genesio dans une position délicate alors que l'OL vise plus que jamais la place de dauphin du PSG.