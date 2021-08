OL : Cornet vendu, Juninho prépare la suite

Dans : OL.

C’est toujours aussi confus en ce qui concerne le poste d’arrière gauche à Lyon, mais le départ de Maxwel Cornet se dessine progressivement.

Le défenseur de l’OL est courtisé par Burnley et le Hertha Berlin, et les négociations se poursuivent. Tout se joue autour d’un montant de 10 ME, même si selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas veut récupérer un peu plus. L’offre capable de provoquer le transfert du défenseur reconverti de 24 ans n’est toujours pas arrivée, ce qui bloque clairement Lyon à ce poste. Ce départ va en tout cas provoquer une réaction immédiate, puisque Juninho travaille sur le profil de son remplaçant, qui ne sera pas Henrique Silva, perçu comme un simple remplaçant.

10 joueurs ciblés pour l’après-Cornet

Résultat, le directeur sportif travaille sur de nombreux profils, et selon le quotidien sportif, il n’y a pas encore de short-list puisqu’une dizaine de joueurs sont dans le viseur actuellement. Il y a encore le temps pour l’OL, qui ne recrutera pas sans avoir vendu et se retrouve donc toujours en attente de la proposition qui fera mouche pour Cornet. Et ce, qu’elle vienne de Berlin ou de Burnley.