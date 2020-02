OL : Cornet sacrifié par Garcia, il évite le clash

Dans : OL.

À l’image de son Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet a été très bon lors du succès historique contre la Juventus de Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mercredi (1-0).

Aligné dans un rôle de piston gauche dans le 3-5-2 de Rudi Garcia, l’international franco-ivoirien a énormément apporté. Solide défensivement et précieux offensivement, le joueur de 23 ans s’impose peu à peu dans son nouveau costume de défenseur. Profitant de l'absence de Youssouf Koné et du replacement axial de Fernando Marçal, Cornet gratte du temps de jeu, alors qu’il était remplaçant en début de saison. Au service du collectif, l’ancien attaquant prend en tout cas cela à coeur à l'OL.

« Le poste de latéral gauche ? J'aime marquer des buts, j'adore cette sensation. C'est une sensation qui me manque. Le coach décide de m'utiliser à un poste où il estime que je peux encore amener à l'équipe. J'essaie de mettre les états d'âme de côté. Et travailler pour être le plus performant possible à ce poste et montrer au coach qu'il peut compter sur moi. L’exploit contre la Juve ? Voir la performance qu'on est capables de faire, avec l'état d'esprit qui était au rendez-vous… Pourquoi on ne le fait pas en Ligue 1 ? Je me pose moi-même la question. C'est vrai qu'il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on ne choisisse pas nos matchs. L'erreur serait de s'enflammer en se disant qu'on a battu la Juve et qu'on peut battre tout le monde », a lancé, sur RMC, Cornet, qui espère donc que cet exploit contre la Juventus servira de déclic pour la fin de saison. Premières réponses dans les jours à venir avec les chocs contre l’ASSE en L1 et le PSG en Coupe de France.