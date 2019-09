OL : Cornet prolonge, l’explication tombe

Dans : OL, Mercato.

C’est tout de même une petite surprise. Très rarement titulaire à l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet n’a pas vu son statut évoluer avec le changement d’entraineur. Souvent annoncé sur le départ, il avait été retenu par son club il y a un an, et n’a pas reçu d’offres à son goût cet été. Résultat, tout le monde semblait se diriger vers une nouvelle saison en demi-teinte et un possible départ à la prochaine fenêtre des transferts. Pas du tout, l’ailier formé à Metz a prolongé son contrat de deux ans avec l’OL, pour une issue assez inattendue. C’est toutefois logique selon Hervé Penot, pour qui l’international ivoirien est un joueur apprécié par ses dirigeants.

« Juninho a raison. Maxwel Cornet mérite sa prolongation, c’est vraiment un joueur intéressant qui fait beaucoup d’effort pour ses coéquipiers. Il a un destin assez particulier, car il est souvent remplaçant malgré des coups d’éclats à certains moments, il ne parvient pas à s’imposer. Mais je sais que Juninho croit beaucoup en lui », a livré le journaliste de L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Il faut dire qu’à 23 ans dans une semaine, Maxwel Cornet a encore beaucoup de choses à prouver, et il entend bien le faire sous le maillot de l’OL.