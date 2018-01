OL : Cornet a pensé très fort à un autre club en marquant contre Nancy

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Maxwell Cornet a pris ses responsabilités samedi soir contre Nancy, en demandant à Nabil Fekir de tirer le dernier coup franc du match et surtout en le marquant, évitant à l'Olympique Lyonnais de jouer une prolongation. Après son but, le joueur de l'OL a explosé de joie, laissant libre court de manière spectaculaire à son bonheur. Evoquant cette jubilation, Maxwell Cornet admet qu'il n'avait pas que Lyon en tête à cet instant précis de la rencontre.

« J’étais fou de joie. Pour moi, en tant qu’ancien joueur de Metz, marquer ici à Nancy, c’est particulier car j’ai un peu joué un derby, a avoué Maxwell Cornet, qui a fait toute sa carrière dès le plus jeune âge sous le maillot du club messin avant de rejoindre l’OL. Et l’attaquant de 21 ans d’avouer qu’il ne pouvait pas rêver mieux pour débuter 2018. L’année commence super bien pour moi avec une passe décisive et ce coup franc. Je ne pouvais rêver mieux. Sur les coups francs, je ne suis pas inscrit dans les premiers tireurs sur la feuille, mais je travaille quand même les coups francs à l’entraînement. On avait les jambes un peu lourdes après cette trêve mais on est allé chercher cette qualification sur notre force mentale. Je ne voulais pas douter. Tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin, il y a de l’espoir… »