OL : Cornet à Leeds, Bielsa flaire le bon coup

Dans : OL.

Reconverti avec une certaine réussite au poste d’arrière gauche au coeur d’un 5-3-2 pendant les matchs de Ligue des Champions, Maxwel Cornet a forcément tapé dans l’oeil de bon nombre de clubs.

Il a montré par sa présence physique, ses progrès défensifs et même son apport offensif, qu’il pouvait à terme devenir un arrière gauche de très bon niveau. Une reconversion réussie qui pourrait lui valoir un transfert dans les prochaines semaines. En effet, de plus en plus de clubs s’intéressent à lui et la liste s’est allongée ces dernières heures. Non, il n'y a pas Manchester City, contre qui il a l'habitude d'enchainer les buts avec une facilité déconcertante.

Selon Manu Lonjon, Marcelo Bielsa a désormais un faible pour le joueur lyonnais, et a demandé à ses dirigeants de se renseigner pour un éventuel transfert de l’ancien messin. L’OL n’a pas vraiment fermé la porte à un départ de son gaucher, même si finalement, les conditions n’ont jamais été réunies. Tout proche de rejoindre l’Allemagne à l’été 2019, il avait été retenu au dernier moment et ne l’a finalement pas regretté. Cette fois-ci, avec une belle exposition médiatique, une cote qui grimpe et un contrat solide prolongé jusqu’en juin 2023, l’Ivoirien a de quoi provoquer un beau transfert. L’an dernier, Wolfsbourg et Rennes étaient prêts à monter jusqu’à 15 ME pour s’offrir Maxwel Cornet. Un prix au moins similaire est espéré par l’OL pour celui qui peut jouer arrière gauche comme homme de couloir, et en qui Marcelo Bielsa croit visiblement beaucoup.