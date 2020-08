OL : Maxwel Cornet fait disjoncter Pep Guardiola et Man City

Dans : OL.

Auteur de l'ouverture du score de Lyon contre Manchester City, Maxwel Cornet est devenu la bête noire de Pep Guardiola et du club anglais.

S’il y a bien un joueur dont Pep Guardiola avait gardé un mauvais souvenir lors de la confrontation entre l’OL et Manchester City en 2018 c’est bien Maxwel Cornet. Buteur à l’aller et au retour, l’international ivoirien avait donné des migraines aux défenseurs anglais. Et si Maxwel Cornet a reculé dans le dispositif tactique de Rudi Garcia, il a encore trouvé la faille samedi soir face aux Citizens. De quoi rendre totalement dingue Pep Guardiola. Pour Dave Appadoo, Maxwel Cornet est clairement le joueur de ce quart de finale de la Ligue des champions, le joueur lyonnais ayant réussi à faire craquer Manchester City à lui tout seul en réussissant à s'immiscer dans les esprits avant même le coup d'envoi.

« Cornet est le joueur de ce match, non seulement pour son match mais aussi pour autre chose. Le football c’est ça, ce truc un peu irrationnel qui fait que Cornet, qui est un joueur de devoir, créé cette histoire avec Manchester City, mais pas sur un seul match. C’est le troisième match où il est rentré dans la tête de ces mecs-là, de Pep Guardiola qui est considéré comme l’un des trois meilleurs entraîneurs du monde. Ce qu’il fait samedi soir c’est fou. Evidemment il y a son but, mais défensivement, sa rigueur sur le placement, l’intelligence, je trouve que rarement c’est son soir, mais contre Manchester City c’est à chaque fois son soir », a fait remarquer Dave Appadoo, clairement épaté par la performance de Maxwel Cornet. Et le journaliste de France-Football n'est pas le seul à être sidéré par ce qu'a fait le joueur de 23 ans.