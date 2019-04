OL : Concurrence, prix, les premiers détails du dossier Bailly

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Déçus par les prestations de Marcelo après une belle première saison, les dirigeants ne font plus confiance en leur tour de contrôle pour la suite.

Invité à se trouver un nouveau point de chute, le Brésilien sait que l’Olympique Lyonnais s’est déjà mis en quête de son successeur. Son nom est Eric Bailly, ancien grand espoir à ce poste, et en difficulté à Manchester United. L’idée de relancer l’Ivoirien impressionnant lors de son passage en Espagne, notamment sous le maillot de Villarreal, a du sens pour l’OL, qui devra faire un gros effort financier pour enlever la mise. Car Eric Bailly ne vaut plus les 38 ME mis par Manchester United pour le faire signer, sa valeur est désormais estimée à 22 ME selon The Sun.

Et le journal anglais de préciser que la partie est loin d’être gagnée pour Lyon, puisqu’Arsenal, via son manager Unai Emery, a bien l’intention de se mêler à la lutte. L’ancien coach du PSG est persuadé de pouvoir relancer Eric Bailly et rajeunir ainsi sa défense centrale. Un concurrent de poids pour Jean-Michel Aulas, qui compte bien avoir les moyens de ses ambitions cet été sur le marché des transferts, et pourrait avoir l’occasion de le prouver dans ce dossier.