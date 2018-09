OL : Il flippe vraiment, Génésio craint le pire avant City

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après le nul à Caen (2-2) : « On n'a pas mis assez d'implication et d'engagement pour gagner un match de ce niveau-là. Je ne suis pas surpris par la tournure de cette partie. On sait comment ça se passe ici, on s'est déjà fait avoir la saison dernière. On a eu la chance de mener au score grâce au talent de Nabil. Mais cela n'a pas suffi. On n'a pas su répondre physiquement face aux Caennais. Et on a eu trop de lacunes techniques... Quand on ne respecte pas les choses immuables du foot, on est puni. Je suis inquiet avant le match contre Man City. Car mercredi, le niveau sera 3-4 fois plus élevé, sans faire offense à Caen. Si on a le même comportement à City, ça va faire très cher au final... L'influence du match de City ? Si on n'est pas capable de faire des matchs de haut niveau avant et après une journée de Ligue des Champions, il faut arrêter de jouer la Coupe d'Europe. Ce sont de fausses excuses ça. Je suis déçu, frustré et en colère. On a évité la catastrophe du zéro pointé, mais cette prestation est insuffisante, comme le début de saison. Il faut avoir de la régularité, car là, on est descendu à un niveau inacceptable... », a-t-il lancé sur OL TV.