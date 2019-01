OL : Coaching gagnant de Genesio, il ne faut pas exagérer

Dans un derby totalement ouvert, chaque formation a eu plusieurs occasions d’enlever la mise, mais c’est finalement un coup de tête de Moussa Dembélé à la dernière seconde qui a permis à l’OL de s’imposer. L’attaquant lyonnais, entré en jeu peu avant, s’est distingué sur un centre de Léo Dubois, lui aussi remplaçant au coup d’envoi. Bruno Genesio a donc eu le nez creux, même si Hervé Penot ne veut pas non plus qu’on fasse une statue au coach lyonnais pour cela, car c’est un peu le propos d’un entraineur que de faire entrer des joueurs pour faire la différence. Mais le reporter de L’Equipe de souligner tout de même le bon choix d’avoir mis l’ancien nantais à la place d’un Kenny Tete qui coulait.

J’aime pas trop l’idée du coaching gagnant quand on fait entrer des attaquants c logique. Mais l’entrée de Dubois capitale. Tête était en immense difficulté et il y avait des possibilités de contre pour les défenseurs. Des centres ciselés.