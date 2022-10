OL : Clément Turpin fait condamner l'animateur vedette d'OL TV

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arbitre numéro 1 français, Clément Turpin n'a pas apprécié la charge un peu virulente de Barth Ruzza après le match entre l'OL et Lille en février 2022. L'affaire s'est réglée au tribunal.

Mécontent du but refusé à l’Olympique Lyonnais et plus précisément à Lucas Paqueta alors que le club rhodanien avait pensé égaliser à 1-1 contre le LOSC, le célèbre animateur d’OL TV n’avait pas mâché ses mots à l’encontre de Clément Turpin, arbitre de cette rencontre. « Vous êtes un minable prétentieux sans scrupule. Un grand tocard avide de lumière. Je vous lâche plus l’incompétent malhonnête », avait écrit, sur Twitter, celui qui a lancé l’expression « L’OL est une formidable raison d’être heureux. » Il est vrai que ce soir-là, l’arbitre français s’est effectivement trompé, ce que ses supérieurs avaient ensuite reconnu. Et si 24 heures plus tard, en préambule à OL Night System, Barth Ruzza avait présenté ses excuses à Clément Turpin, l’histoire n’allait pas en rester là. Comme l’explique Le Progrès, l’arbitre français a attaqué l’animateur en justice pour diffamation, imité en cela par le Syndicat des Arbitres de Football Elite.

1.000 euros pour Turpin, 1 euro pour les arbitres

Je ne souhaite pas à ce stade de la procédure revenir sur le fond.

En revanche je vous envoie toute ma gratitude par camions. Vos messages ici,en privé,me bouleversent,me touchent.Du fond du cœur merci. Merci. https://t.co/DkMJJOEw0m — Barth Ruzza (@barthruzza) October 11, 2022

Et le dossier était d’importance, car Clément Turpin réclamait tout de même 10.000 euros à Barth Ruzza. Mais le tribunal correctionnel de Caen, qui jugeait l’affaire a condamné ce dernier à 1.000 euros de dommages et intérêts à l’arbitre français numéro 1 et 1 euro symbolique au syndicat des arbitres. Répondant au quotidien lyonnais, l’avocat de Barth Ruza a annoncé qu’il allait faire appel de cette condamnation qu’il juge anormale : « On touche vraiment au droit à la libre critique. Il n’attaquait pas la personne, mais l’arbitre dont on a quand même le droit de dire qu’il n’est pas compétent. Certes c’est excessif, mais de là à se retrouver comme un délinquant devant un tribunal… ». Via Twitter, l'animateur d'OLNS a tenu à remercier ceux qui lui avaient fait parvenir des messages de soutien suite à cette décision judiciaire.