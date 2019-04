OL : City s'affole et monte cash à 70 ME pour Ndombele !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

« A offres égales, j’aimerais offrir Tanguy Ndombele à la Juventus Turin ». Dans les colonnes de Tuttosport ce mardi, Jean-Michel Aulas lâchait un énorme indice sur l’avenir de l’international français, qui va sans aucun doute quitter l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Reste que le club italien devra s’aligner sur la plus grosse offre que l'actuel 3e de L1 recevra. Un message reçu cinq sur cinq par la Juve… mais également par les autres prétendants à la signature de Tanguy Ndombele, dont Manchester City fait partie depuis plusieurs semaines.

C’est ainsi que selon les informations de Tutto Mercato Web, le champion d’Angleterre en titre a préparé une offre de 70 ME pour déborder la concurrence de la Juve, mais également du Real Madrid. Par ailleurs, le club citizen proposerait un contrat de cinq ans à l’international tricolore, assorti d’un salaire frôlant les 3,5 ME d’euros par an, hors bonus. Une proposition alléchante, aussi bien pour le joueur que pour l’Olympique Lyonnais. D’autant que lundi, AS expliquait que le transfert de Tanguy Ndombele pourrait se finaliser entre 70 et 80 ME. Reste maintenant à savoir si cette proposition fera hésiter Jean-Michel Aulas…